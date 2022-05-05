Михаил Хазин дал срок катастрофе. Времени - до осени

Анализ происходящего на международной арене Михаил Хазин провёл в эфире радио Sputnik. Он отметим, что Брюссель, пытаясь оказать давление на Россию, столкнулся с экономическими последствиями, которые очень скоро могут перерасти в катастрофу.
Анализ происходящего на международной арене Михаил Хазин провёл в эфире радио Sputnik. Он отметим, что Брюссель, пытаясь оказать давление на Россию, столкнулся с экономическими последствиями, которые очень скоро могут перерасти в катастрофу.
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