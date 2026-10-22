❗️В Алупке из-за схода воды с гор эвакуируют жителей подтопленных домов Специалисты работают на местах, проводится эвакуация жителей подтопленных домов в пункты временного размещения, сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко.
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