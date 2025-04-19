До 5000 выстрелов! Чемпионы скорострельности в зоне СВО

Снаряды дешевле ракет. Аксиома справедлива и для средств противовоздушной обороны. С появлением в небе противоборствующих сторон относительно тихоходных и малоразмерных целей, а именно беспилотных летательных аппаратов всех мастей, возродился интерес к забытым было ствольным системам ПВО.
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