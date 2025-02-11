Да пусть уже уединятся! Публичные поцелуи и флирт Shamanа и Мизулиной начинают выглядеть неприлично

Екатерина Мизулина и певец Shaman ведут себя очень странно. После того, как Shaman прямо в Год семьи ушел от жены и развелся, его кидает во все стороны – он не пропускает ни одной юбки, а местами ведет себя просто вызывающе.
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