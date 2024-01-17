Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Либералы поддержали Путина... неожиданно для себя

Либералы поддержали Путина... неожиданно для себя

А я не пойму, вот этим плакатом нас хотят напугать, что ли? Или убедить не голосовать за Путина? Ну как маленькие, честное слово.

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Комментарии
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Маша Иванова
Королевство кривых зеркал-либеросня.
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4 час.
Валентина Л
Это вы о себе?,  очень самокритично.
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;...не было бы таких дворцов, как у Галкиных, за 1 млрд. руб&quot;. Ну почему? Дворцы бы были, может и за миллиард, но это были бы Дворцы Пионеров. Нехилые, кстати, были здания.
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1 час.

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