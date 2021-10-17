Ни о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит

Любопытно, однакоПолитикаНи о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию Петр Акопов "Грабь, воруй, убивай снова.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьелена куприяноваСказки Венского леса. Приглашают работать. Кем и где? Большинство работает почему-то не на стройках, о которых пишут, а водителями, не зная толком ни языка, ни города, и торгашами, в общем там, где можно не очень утруждаясь, о не говорите о водителя, которые гробят пассажиров, потому что работают сутками без отдыха, это нужно им, а нам... Страшно. Вызывая такси, требуешь и не всегда получается, чтобы водитель был Славянин. Многие парки такси, на которые раньше надеялся, сейчас все превратились в кавказо-азиатские. А наши водители сидят без работы. Посмотрите, кто работает и владеет магазинами, начиная с сетевых, заканчивая маленькими уютными магазинчиками, там для прикрытия берут русских продавцов, а вся власть у чужих, жадных и хитрых, для которых обмануть гяуров великий подвиг.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЧто касается жителей Средней Азии, то не мудрено, что те же граждане, совершившие противоправные действия в России и выдворенные по суду не приедут сюда снова, только под другой фамилией и другими данными. Были случаи, когда наказание отбывали за преступника и даже в армии служили тоже за кого то. За деньги все сделают.елена куприяноваПриглашаете, отслеживайте куда определяются эти люди.борис сторублевцевА нас ни кто и ни когда не будет спрашивать ,власти что хотят то в итоги и делают им властям наплевать ,потому что их охраняют в отличии от нас !!!борис сторублевцевОни ---власти всегда говорят и пишут одно(усыпляя наше сознание или убеждая в своих очередных сказках) а по факту делают так как выгодно власти и буржуа!MMMiner MarkovОпять обман - убийцы и им подобные по суду России в России и сидят, а кто будет фильтровать пассажиров с чартерных поездов, самолетов. Опять коррупция на этом фронте расцветет...Белых ВладимирВ стране миллионы дармоедов - частных охранников, эффективных менеджеров в конторах и конторках, госчинуш - 2 млн, для сравнения в почти такой же по населению Японии -500 тыс.! А мы ждём гастеров!Евгений БлагородныйВы правда тупой,или троллингом занимаетесь? Эти люди которых вы перечислили уже трудоустроены. Вы что по диктатуре соскучились???Белых ВладимирА вы , утырок. очевидно, из перечисленных мной категорий трутней?! Только бЛАГОРОДНЫЙ?Лариса Сергеевнану ладно охранники. Хотя раньше пенсионеры отлично работали сторожами, но пусть. А вот менеджеры и чиновники это да. И парадокс-населения меньше, чинуш больше. А местным и на стройку не устроится, мигранты работают. Где не работают, там и платят мизерVladimir LioubimcevРоссия вообще контролирует количество въезжающих гастербайтеров из Средней Азии? Как и количество уже находящихся в России?Vladislav Gretsovсудя по их количеству их ВООБЩЕ не контролируют...Владимир СтекловБездарные чиновники,и это выльется в очень серьезные проблемыВалентинаЭти мигранты скоро и саму власть снесут(Комментировать
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