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В Новосибирской области уходит под землю дом, построенный по программе расселения ветхого жилья

В Новосибирской области уходит под землю дом, построенный по программе расселения ветхого жилья

Жители Мошковского района пожаловались на дом в Сокуре, построенный всего 10 лет назад.В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области разрушается и уходит под землю дом, квартиры в котором получили 10 лет назад переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

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