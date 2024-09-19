В Новосибирской области уходит под землю дом, построенный по программе расселения ветхого жилья

Жители Мошковского района пожаловались на дом в Сокуре, построенный всего 10 лет назад.В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области разрушается и уходит под землю дом, квартиры в котором получили 10 лет назад переселенцы из ветхого и аварийного жилья.