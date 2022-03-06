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Британцы были В ШОКЕ, когда узнали кем был самый ГЛАВНЫЙ советский разведчик в Англии (2022)

Британцы были В ШОКЕ, когда узнали кем был самый ГЛАВНЫЙ советский разведчик в Англии (2022)

21 ноября 1979-го года британский парламент собирается на экстренное заседание. Дрожащим голосом "железная леди" Маргарет Тэтчер сообщает во всеуслышание имя человека, которой был одной из ключевых фигур так называемой "кембриджской группы".

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