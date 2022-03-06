Британцы были В ШОКЕ, когда узнали кем был самый ГЛАВНЫЙ советский разведчик в Англии (2022)

21 ноября 1979-го года британский парламент собирается на экстренное заседание. Дрожащим голосом "железная леди" Маргарет Тэтчер сообщает во всеуслышание имя человека, которой был одной из ключевых фигур так называемой "кембриджской группы".
21 ноября 1979-го года британский парламент собирается на экстренное заседание. Дрожащим голосом "железная леди" Маргарет Тэтчер сообщает во всеуслышание имя человека, которой был одной из ключевых фигур так называемой "кембриджской группы".
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