«Военная хроника» заявила о ракетных ударах по территории Украины

«Военная хроника» заявила, что ВС России наносят ракетные удары по территории Украины. «Судя по сообщениям мониторинговых каналов Украины, в эти минуты по целям работают три крупные группы крылатых ракет Х-101», — говорится в материале.
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