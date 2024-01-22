Первый вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров заявил, что решил отправиться на СВО

Он планирует вступить в ряды добровольцев батальона «Ахмат»Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил, что отправится на специальную военную операцию добровольцем.
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