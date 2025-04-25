Сергей Кравцов: в 2026 году появится олимпиада школьников по робототехнике

С заданиями по БПЛА В следующем году появится всероссийская олимпиада школьников по робототехнике с заданиями по беспилотным летательным аппаратам, сообщили сегодня в пресс-службе Минпросвещения России со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.