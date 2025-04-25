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Петербургский дневник

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Сергей Кравцов: в 2026 году появится олимпиада школьников по робототехнике

Сергей Кравцов: в 2026 году появится олимпиада школьников по робототехнике

С заданиями по БПЛА В следующем году появится всероссийская олимпиада школьников по робототехнике с заданиями по беспилотным летательным аппаратам, сообщили сегодня в пресс-службе Минпросвещения России со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

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