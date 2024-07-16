«Если игрок не хочет, ему не место в «Спартаке». Зобнин — о возможном уходе Соболева в «Зенит»

Роман Зобнин прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Соболева в «Зенит». Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг форварда команды Александра Соболева.
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