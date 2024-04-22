«Обыкновенный дурак»: почему Ленин так называл своего младшего брата?

Ленин с большим трепетом и теплотой относился к своей матери, а также к своим сестрам и брату. По словам Илизарова, такие отношения оставались между ними даже после того, как Владимир Ильич обосновался в Кремле.
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