Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях

Зеленский вдохновляет казахских националистов на притязания на Оренбург и Астрахань Скандальный указ Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» нашел позитивный отклик в среде казахских националистов.
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