ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Наши сняли очень хорошее кино   "Праведник". Урсуляк снял, это который сделал "Ликвидацию"   Рекомендую. Тут вам и ис...Переписываешь уче...
  • vladstamp
    Фильм надо снимать!!!Дерзкая операция ...
  • svet alex
    А зачем нам эти мрази и дерьмо!А какую пользу ты...

Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях

Казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях

Зеленский вдохновляет казахских националистов на притязания на Оренбург и Астрахань Скандальный указ Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» нашел позитивный отклик в среде казахских националистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Украина заканчивает свое существование как государство. Кто следующий на очереди?
Ответить
9 час.
Владимир Нелюбин
Судя по всему - Казахстан..
Ответить
9 час.
Светлана Филатова
Мечтать не вредно козлам!!!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх