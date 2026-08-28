В Норвегии отменили развлекательные программы из-за кончины короля Харальда V

Жители Норвегии начинают прощаться с королем Харальдом V. Об этом сообщает NRK.В стране объявили общенациональный траур, государственные флаги приспустили, а крупнейшие телерадиокомпании (включая NRK) полностью поменяли сетку вещания на траурные программы.
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