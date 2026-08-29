Поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти

max.ru/Аварийно-спасательная служба Ленинградской области Два человека погибли в результате столкновения с поездом в Тосненском районе Ленинградской области.
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