Андрей Золотарев: «Я долго работал журналистом, и это было хорошее время»

Сергей Дмитриев

..."Я вам скажу такой простой весЧь: для того, что получился резонабельный к/ф, достаточно в охотку написать фельетон о браконьерах в газету "Правда" и ожидать случая. От себя предлагаю посмотреть по диагонали мои две книжечки (они доступны в Сети). "Проза жизни" и "Ну, что тебе сказать про СэШэА?" на предмет их экранизации в свободной интерпретации. "Слово пацана" не понравилось по многим позициям, начиная с названия. Тут тебе и характерный сленг дворовых авторитетов и спекуляция на жареных ЧП и изощрённо натуралистичные массовки. "Театр(как и кино) не отображающее зеркало, а увеличиВАЮЩЕЕ стекло" ( ВМ) И всё-таки я надеюсь, верую, получить любой ответ.