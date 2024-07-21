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Андрей Золотарев: «Я долго работал журналистом, и это было хорошее время»

Андрей Золотарев: «Я долго работал журналистом, и это было хорошее время»

Сценарист сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «13-я клиническая», «Триггер», трилогии «Лед», фильмов «Сто лет тому вперед», «Притяжение» и «Вторжение» — об искусстве написания сценарияфото Геннадия Авраменко / пресс-служба «Горький fest» Андрей Золотарев — автор сценариев более чем 50 фильмов и сериаловчитайте на monocle.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...&quot;Я вам скажу такой  простой весЧь: для того, что получился резонабельный к/ф, достаточно в охотку написать фельетон о браконьерах в газету &quot;Правда&quot; и ожидать случая. От себя предлагаю посмотреть по диагонали мои две книжечки (они доступны в Сети). &quot;Проза жизни&quot; и &quot;Ну, что тебе сказать про СэШэА?&quot; на предмет их экранизации в свободной интерпретации.  &quot;Слово пацана&quot; не понравилось по многим позициям, начиная с названия. Тут тебе и характерный сленг дворовых авторитетов и спекуляция на жареных ЧП и изощрённо натуралистичные массовки.  &quot;Театр(как и кино) не отображающее зеркало, а увеличиВАЮЩЕЕ стекло&quot; ( ВМ) И всё-таки я надеюсь, верую, получить любой ответ.
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