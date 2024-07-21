Сценарист сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «13-я клиническая», «Триггер», трилогии «Лед», фильмов «Сто лет тому вперед», «Притяжение» и «Вторжение» — об искусстве написания сценарияфото Геннадия Авраменко / пресс-служба «Горький fest» Андрей Золотарев — автор сценариев более чем 50 фильмов и сериаловчитайте на monocle.
Андрей Золотарев: «Я долго работал журналистом, и это было хорошее время»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
..."Я вам скажу такой простой весЧь: для того, что получился резонабельный к/ф, достаточно в охотку написать фельетон о браконьерах в газету "Правда" и ожидать случая. От себя предлагаю посмотреть по диагонали мои две книжечки (они доступны в Сети). "Проза жизни" и "Ну, что тебе сказать про СэШэА?" на предмет их экранизации в свободной интерпретации. "Слово пацана" не понравилось по многим позициям, начиная с названия. Тут тебе и характерный сленг дворовых авторитетов и спекуляция на жареных ЧП и изощрённо натуралистичные массовки. "Театр(как и кино) не отображающее зеркало, а увеличиВАЮЩЕЕ стекло" ( ВМ) И всё-таки я надеюсь, верую, получить любой ответ.
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