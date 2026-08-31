Турагент TURSAB сообщил о снижении турпотока в Турцию из Европы

Джем Алабай из TURSAB сообщил, что отдых в Турции стал дороже для европейцев. Падение курса лиры не компенсирует инфляцию, что снизило число туристов, особенно из Великобритании в июле 2026 года.
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