Мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам В России планируют контролировать трудовых мигрантов, в том числе их финансовые операции, ввести режим контролируемого их пребывания и ужесточить оборот SIM-карт для иностранцев, пишет "Парламентская газета".
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