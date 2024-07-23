Мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Хотят разрешать привозить семьи только действительно востребованным специалистам В России планируют контролировать трудовых мигрантов, в том числе их финансовые операции, ввести режим контролируемого их пребывания и ужесточить оборот SIM-карт для иностранцев, пишет "Парламентская газета".