Протести у Х'юстоні проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї. З'їзд Національної стрілецької асоціації в Техасі зустріли натовпи протестувальників Американське збройове лобі опинилося під тиском після стрілянини в техаській школі Протестувальники з плакатами та фотографіями жертв стрілянини в початковій школі в Техасі влаштували в п'ятницю акцію протесту Х'юстоне, де проходив щорічний з'їзд Національної стрілецької асоціації […] Сообщение З'їзд Національної стрілецької асоціації у Техасі зустріли натовпи протестувальників появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.