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Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Сегодня россияне отмечают День народного единства – особый праздник, который объединяет всех. Этот праздник – напоминание о том, что как важно быть вместе, поддерживать друг друга и стремиться к общим целям.

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