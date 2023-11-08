Kyodo: Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 ноября на полях саммита АТЭС

Global Look Press/Li Xueren/XinHua Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в агентстве Kyodo со ссылкой на американского чиновника.
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