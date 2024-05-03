Блогер Анастасия Ивлеева посетила Донбасс в свой день рождения

Телеведущая Анастасия Ивлеева побывала в Донбассе. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она рассказала, что в свой день рождения посетила несколько городов и линию боевого соприкосновения.
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