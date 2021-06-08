Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке.

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке.

Более 100 военнослужащих управления армии ВВС и ПВО ВВО прошли проверку в первый день сдачи нормативов по физической подготовке.

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