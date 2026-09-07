В Марий Эл завели дело о хищении выплат у участника СВО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту хищения выплат у участника специальной военной операции завели в отношении жительницы Марий Эл, сообщили в пресс-службе СК РФ.
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