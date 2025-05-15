Настроение ТВ
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Настроение ТВ

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    🤮🤮"Королевы" пластики
  • Эльдар Алиев
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    Ни на сколько,только обещают,чтобы успокоить людей,что о них заботится властьНа сколько подним...

Гороскоп на 15 мая

Гороскоп на 15 мая

15 маяОвныВам захочется поехать сразу в три города, отправиться на два курса и в одно путешествие. Крутой день для вдохновения, но не для брони билетов на последние деньги!ТельцыОбщие финансы – тема непростая, особенно сегодня.

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