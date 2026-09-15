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На Сахалине в желудке гигантского тунца нашли обед из восьми рыбин кеты

На Сахалине в желудке гигантского тунца нашли обед из восьми рыбин кеты

Особь длиной 231 см удалось поймать в заливе Мордвинова У села Охотского, в заливе Мордвинова, рыбаки поймали крупного тунца — его длина составила 231 сантиметр.

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