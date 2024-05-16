«Балтика» будет хозяином поля в суперфинале Кубка России с «Зенитом»

Состоялась жеребьевка, определившая номинального хозяина в решающем матче за Кубок России-2023/24. Игра между «Зенитом» и «Балтикой», которая пройдет 2 июня на московском стадионе в Лужниках, будет считаться домашней для калининградского клуба.