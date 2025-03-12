В России призвали помечать товары западных брендов, решивших вернуться в Россию

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести специальную предупреждающую маркировку товаров западных брендов в случае их возвращения на российский рынок.
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