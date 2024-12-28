Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему в огородах древних славян ничего не вымерзало: без теплиц, парников, поликарбоната и всяких плёнок.

Почему в огородах древних славян ничего не вымерзало: без теплиц, парников, поликарбоната и всяких плёнок.

11 мая 2024 г. Фото автора Традиционный анекдот в тему: У приехавшего из Африки в Россию студента спрашивают: - Ну, и как тебе русская зима? - Та которая зеленая еще ничего - жить можно, а та которая белая вообще кошмар! Замечено, с завидным постоянством каждые 6-8 лет на Южном Урале происходит что-то невообразимое.

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