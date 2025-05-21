Дочь Заворотнюк опубликовала фото с бабушкой и новорожденным сыном

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк снялась со своим новорожденным правнуком. Народная артистка России Валентина Заворотнюк позировала с Марселем во время прогулки, и ее внучка поделилась семейным кадром в Instagram.
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