Мордашов заявил о готовности инвестировать в строительство ВСМ Петербург — Москва

О своей поддержке проекта также сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Положительно оценил идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.
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