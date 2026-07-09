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Борьба с "бензиновыми туристами": в Казахстане изменили правила пересечения границы

Борьба с "бензиновыми туристами": в Казахстане изменили правила пересечения границы

Теперь легковые и грузовые автомобили, прибывающие из приграничных государств, могут въезжать на территорию Казахстана не чаще одного раза в сутки, заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.

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