Борьба с "бензиновыми туристами": в Казахстане изменили правила пересечения границы

Теперь легковые и грузовые автомобили, прибывающие из приграничных государств, могут въезжать на территорию Казахстана не чаще одного раза в сутки, заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.
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