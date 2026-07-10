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Татар-информ

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В «Татмедиа» представили книгу памяти журналиста Радика Сабирова

В «Татмедиа» представили книгу памяти журналиста Радика Сабирова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Сегодня в столовой «Татмедиа» состоялось поминальное мероприятие, посвященное 40 дням со дня смерти главного редактора газеты «Шахри Казан», известного журналиста, кандидата филологических наук Радика Сабирова.

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