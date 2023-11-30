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В рейтинге эффективных

В рейтинге эффективных

В этом году на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который был организован уже в 20-й раз, подано 397 заявок на участие в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги» и «Изделия народных и художественных промыслов».

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