В рейтинге эффективных

В этом году на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который был организован уже в 20-й раз, подано 397 заявок на участие в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги» и «Изделия народных и художественных промыслов».