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В Тюмени мужчина украл овцу из местного кафе

В Тюмени мужчина украл овцу из местного кафе

В ночь на 9 июля неизвестный похитил декоративную овцу, которая стояла возле одного из заведений. По словам пострадавших, воришка в футболке «Russian team» сначала переоделся в свитер друга, а уже после похитил овцу.

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