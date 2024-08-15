ИИ-модель неожиданно самостоятельно изменила свой код

Токийская исследовательская компания Sakana AI представила новую систему под названием «ИИ-ученый», предназначенную для автономного проведения научных исследований с использованием больших языковых моделей (LLM), подобных тем, что используются в ChatGPT.
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