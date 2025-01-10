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В небе Украины появился новый «Призрак Киева»: В эту историю верят меньше, чем в сказки

В небе Украины появился новый «Призрак Киева»: В эту историю верят меньше, чем в сказки

Новый призрак появился на Украине. Ну, то есть, конечно, призрак старый и изрядно поизносившийся, в каких-то лохмотьях или обносках, но в новой реинкарнации.

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