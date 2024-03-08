KTM 390 Duke 2024. Отзыв

Линейка спортивных нейкедов Duke на 2024 год была обновлена, так что и 390 Duke не был обойден вниманием - новая рама, серьёзно модифицированный одноцилиндровый мотор LC4c, более резкий внешний вид, обновлённый дизайн диодного головного света - это лишь некоторые из изменений 390 Duke 2024 года.