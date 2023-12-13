США начали строить «виртуальную стену» на границе с Мексикой, — Axios

США размещают на границе с Мексикой высокотехнологичные наблюдательные вышки, использующие искусственный интеллект (ИИ), в рамках борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, пишет издание Axios.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии