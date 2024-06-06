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Киев обвинил газету Financial Times в распространении страха и паники в интересах России

Киев обвинил газету Financial Times в распространении страха и паники в интересах России

Минэнерго Украины обвинило авторитетное британское издание в работе в интересах Москвы.Поводом для столь резких обвинений Минэнерго Украины стала статья Financial Times, в которой иностранные журналисты со ссылкой на украинских чиновников посоветовали жителям Украины готовиться "к жизни в холоде и темноте", отметив, что в связи с уничтожением энергомощностей страны грядущей зимой горожане будут находиться большую часть суток без света.

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