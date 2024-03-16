Летние веранды откроются в Москве 1 апреля

Столичные рестораторы приступили к монтажу летних веранд при стационарных заведениях. Их обустройство продлится чуть более двух недель, для посетителей веранды откроются 1 апреля и продолжат работать до 1 ноября.
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