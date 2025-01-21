В Семейном театре кукол "Жужа" с аншлагом прошла премьера спектакля "Лужки да бережки". Трогательная история о жизни в лесу, природе, дружбе и любви стала победителем конкурса социально-значимых проектов "Гражданская инициатива" Администрации города Салехарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии