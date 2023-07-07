Наёмников на Украине достанет Иран?

Иван Агеев Под прицелом сильно не разовьёшься...Стимул не тот...

Игорь Максаков Ну ведь по факту стремительное развитие и в Китае, и в Иране на лицо???? У нас нет никакого прицела, есть мощный бинокль, чтобы высмотреть издалека, где и что смандить! Толку от этого стране и народу нет!