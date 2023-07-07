Наёмников на Украине достанет Иран?

Заноза

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Комментарии
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Иван Агеев
Под прицелом сильно не разовьёшься...Стимул не тот...
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13 час.
Игорь Максаков
Ну ведь по факту стремительное развитие и в Китае, и в Иране на лицо???? У нас нет никакого прицела, есть мощный бинокль, чтобы высмотреть издалека, где и что смандить! Толку от этого стране и народу нет!
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13 час.
Иван Агеев
В твоей стране - которую и страной назвать нельзя - действительно, ничего нет своего, хохляцкое твоё рыло. Не шифруйся, твоя грамота тебя выдаёт. Действительно, воровать и попрошайничать - ваша национальная черта, мы это знаем.
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13 час.

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