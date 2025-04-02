5-й городской фестиваль «ПО-ДРУГОМУ» пройдет в Санкт-Петербурге 27 апреля 2025 года Городской фестиваль «ПО-ДРУГОМУ» — городская локация превратится в настоящий маркетплейс практик со всего мира для гармонии тела, разума и души, объединяющий 60 направлений из 4 сфер: физической, ментальной, эмоциональной и духовной.