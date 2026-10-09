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Африканский корпус РФ взял Кидаль после марша на 450 км, что известно

Африканский корпус РФ взял Кидаль после марша на 450 км, что известно

Российский Африканский корпус и вооруженные силы Мали вернули под контроль город Кидаль на северо-востоке африканской республики.

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