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Подавляющее большинство начинающих дачников на вопрос: "когда сажать клубнику" с удивлением ответит: "конечно, весной, как и все остальные огородные культуры"

Подавляющее большинство начинающих дачников на вопрос: "когда сажать клубнику" с удивлением ответит: "конечно, весной, как и все остальные огородные культуры"

﻿﻿Подавляющее большинство начинающих дачников на вопрос «Когда сажать клубнику» с удивлением отвечают: «Конечно, весной, как и все другие огородные культуры.

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