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Форвард «Автомобилиста» Неучев подписал 3-летний контракт новичка с «Баффало»

19-летний нападающий был задрафтован клубом в 2022 году под общим 74-м номером в 3-м раунде.  В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Неучев провел 57 матчей за клуб из Екатеринбурга и набрал 12 (4+8) очков при среднем времени 09:33.

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