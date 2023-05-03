Форвард «Автомобилиста» Неучев подписал 3-летний контракт новичка с «Баффало»

19-летний нападающий был задрафтован клубом в 2022 году под общим 74-м номером в 3-м раунде. В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Неучев провел 57 матчей за клуб из Екатеринбурга и набрал 12 (4+8) очков при среднем времени 09:33.
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