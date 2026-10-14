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Аргументы и Факты

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Европа в шоке от сделки РФ и США: последняя надежда Украины обрушилась

Европа в шоке от сделки РФ и США: последняя надежда Украины обрушилась

США и Россия заключили «дизельную» сделку. В ее рамках РФ поставит более 300 тыс. т дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тыс.

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