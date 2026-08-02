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FiNE NEWS

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Тегеран готовит масштабный ответ на возможные атаки США и Израиля

Обострение отношений между Ираном, США и Израилем достигло новой стадии. После того как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Ираном, достигнутого в июне, напряжённость в регионе резко возросла.

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